information fournie par So Foot • 12/02/2024 à 12:09

Valérie Pécresse cherche un nouveau stade pour le PSG

Le foot est politique, le Parc des Princes aussi.

Le Paris Saint-Germain a mis fin aux discussions pour un rachat du Parc des Princes la semaine dernière lors du Congrès de l’UEFA à la Mutualité à Paris. Les recherches pour trouver un nouveau stade doivent maintenant s’accélérer et Valérie Pécresse a annoncé vouloir aider le club francilien à se trouver un nouvel écrin. Aux paroles, elle a joint les actes et dimanche soir, selon une information de France Bleu, la présidente de la région Île-de-France a démarché par WhatsApp tous les maires des villes de plus de 10 000 habitants dans sa région.…

QF pour SOFOOT.com