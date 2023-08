Valentin Rongier, patron et plafond de l’OM

Avec l'absence de Geoffrey Kondogbia pour six semaines, Valentin Rongier va, comme chaque année, retourner en sa faveur une saison mal embarquée pour lui. Le capitaine de l'OM sait toujours se rendre indispensable, même s'il symbolise aussi les limites marseillaises des dernières saisons.

Une nouvelle saison pour Valentin Rongier, c’est comme un nouvel opus de Mission : Impossible pour Tom Cruise : au début, ça paraît toujours mal embarqué, mais à la fin, le héros a toujours renversé la situation. Avec l’arrivée de Marcelino sur le banc phocéen cet été, suivie de celle de Geoffrey Kondogbia dans la concurrence, le milieu marseillais savait à quoi s’attendre : une rétrogradation sportive de titulaire à remplaçant, malgré son brassard de capitaine. Un sort qu’il a déjà connu, et vaincu, sous Jorge Sampaoli et Igor Tudor. « Vous me connaissez, effectivement ce n’est pas la première fois que cela m’arrive et cela ne me fait pas peur du tout » , déclarait-il au cœur de l’été. Et les beaux jours ne sont pas finis que revoilà le nom du capitaine de l’OM coché dans les onze titulaires. Rien de surprenant, mais pas non plus rassurant pour les Marseillais.

Tudor et Sampaoli sous le charme

Cette année, si son retour en grâce est fulgurant et précoce, c’est en partie à la faveur du carton rouge de Geoffrey Kondogbia au Panathinaïkos puis à cause de son genou gauche qui a tourné lors du nul face à Metz. Victime d’une entorse, le Centrafricain, choix numéro un de Marcelino depuis son arrivée, sera indisponible six semaines. Ce qui offre un boulevard à Valentin Rongier qui, par le passé, a prouvé qu’il n’avait pas besoin qu’on lui laisse tant de place pour récupérer la sienne. Que les concurrents directs se nomment Strootman, Kamara, Sanson, Lopez, Ntcham, Gueye, Cuisance, Guendouzi, Veretout ou Kondogbia, le Mâconnais a toujours su se frayer un chemin jusqu’au onze titulaire.…

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com