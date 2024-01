Valenciennes et Dunkerque respirent, Laval se relance

La 22e journée de Ligue 2 a tourné à l'avantage des mal-classés : Valenciennes a décroché sa première victoire à domicile de la saison face à Bastia (3-1) tandis que Dunkerque a enchaîné sur la pelouse du Paris FC (2-1). En haut, Laval a arraché son premier succès en 2024 à Rodez (2-1) et se retrouve sur le podium.

Huit matchs au programme, quatre nuls, il fallait surtout regarder dans les profondeurs de la Ligue 2 pour voir du mouvement. Notamment au stade du Hainaut, à Valenciennes, où les fans du VAFC ont enfin vu de leurs yeux une victoire de leur équipe favorite à la maison cette saison. Face à Bastia, la lanterne rouge débute pourtant mal, lorsque Yllan Okou place un coup de tête au second poteau pour permettre aux Corses d’ouvrir le score. Oui, mais voilà : Andrew Jung a décidé de sortir le grand jeu et l’ancien buteur de Châteauroux va faire mal. Il débloque d’abord son compteur sur cet exercice 2023-2024 sur penalty, avant de s’offrir un doublé en début de seconde période. C’est encore lui qui délivre un caviar pour le revenant Anthony Knockaert qui n’avait plus planté en Ligue 2 depuis 2021 (3-1) . Autre beau succès d’un relégable : celui de l’USL Dunkerque à Charléty face au PFC (2-1) . Après avoir défait Ajaccio en début de semaine, l’équipe de Demba Ba a glané trois points grâce à Enzo Bardeli et Gaétan Courtet et revient à seulement trois longueurs du premier non-relégable… Bastia.

En haut du tableau, Auxerre reste provisoirement en tête, mais a de nouveau calé face à Guingamp à domicile (1-1) . Un deuxième partage des points de suite, alors que tout avait bien commencé grâce à un beau coup de casque de Florian Ayé, mais, dans la douleur, Mehdi Merghem est parvenu à égaliser en première période. Si Grenoble est parvenu à ramener un point du dix-neuvième QRM dans la douleur, grâce à un grand Brice Maubleu qui a arrêté un penalty (1-1) , c’est Laval qui a frappé un grand coup. Première victoire en 2024 pour les Tango qui s’en sont remis à deux coups de pied arrêtés pour faire tomber Rodez : un coup franc direct d’Antonin Bobichon et un coup de tête prolongé par Elhadji Diaw au bout du temps additionnel (2-1) qui offre une belle troisième place aux hommes d’Olivier Frapolli. Dans les autres résultats, à noter la belle victoire d’Ajaccio à domicile face à Concarneau (1-0) grâce à sa recrue Christopher Ibayi et que la

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com