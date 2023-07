information fournie par So Foot • 18/07/2023 à 11:37

Valbuena de retour en France ?

Sans rancune.

Comme tous les joueurs en fin de carrière, Mathieu Valbuena veut terminer la sienne sur une bonne note. C’est ce qu’il a expliqué dans L’After Foot sur RMC ce lundi. À 38 ans, l‘ex-international français souhaite quitter la Grèce où il a passé quatre années et remporté trois championnats avec l’Olympiakos pour s’offrir une dernière partie de plaisir. Désireux de jeu et de performances, Valbuena n’adhère pas aux vœux de ses dirigeants qui « voulaient [le] garder pas spécialement en tant que joueur, mais pour travailler avec le club ». Et c’est un retour en France qui pourrait se profiler pour l’ancien Marseillais.…

AC pour SOFOOT.com