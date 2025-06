Vague de chaleur attendue sur la France avec un pic prévu samedi

information fournie par AFP • 18.06.2025 • 15:54 •

Les proches de Cécile Kohler et de Jacques Paris, Français détenus en Iran, sont "terrifiés" après les frappes israéliennes sur Téhéran, a déclaré mercredi la soeur de Cécile, Noémie Kohler, à l'AFP. "Depuis le 30 mai, on n'a plus aucune nouvelle, plus aucun signe ... Lire la suite