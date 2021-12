Vaccination anti-Covid : le cap des 20 millions de doses de rappel bientôt franchi, les primo-injections toujours en hausse

L'objectif du gouvernement de vacciner 20 millions de Français avec une dose de rappel d'ici Noël devrait être atteint mardi 21 décembre, selon le ministre de la Santé Olivier Véran.

Face à l'épidémie de Covid-19, que le variant Omicron pourrait encore aggraver, le gouvernement mise tout sur la vaccination. Généralisée à tous les adultes au début du mois, la campagne de rappel vaccinal bat son plein. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, indique sur Twitter que le cap des 20 millions de rappels devrait être atteint mardi 21 décembre. "On continue, on amplifie, on y arrivera, ensemble !", assure-t-il.

"On va franchir la barre des 20 millions de Français qui ont reçu leur dose de rappel, soit quatre jours avant l’objectif fixé par le gouvernement", avait déjà indiqué plus tôt ce matin le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. 19.806.232 injections avaient été réalisées lundi soir.

Alors que le Premier ministre Jean Castex a annoncé vendredi dernier sa volonté de vouloir transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, le nombre de rendez-vous pour une première dose de vaccin est par ailleurs en nette hauss e, selon Doctolib. Lundi 20 décembre, 26.153 créneaux ont été réservés, alors que les jours précédent, ce chiffre plafonnait autour de 15.000.

Du vendredi 17 décembre au dimanche 19 décembre, plus de 40.500 rendez-vous ont ainsi été pris, contre 22.000 du 10 au 12. Dans le même temps, une légère augmentation du nombre de primo-vaccinés est enregistrée. 35.042 personnes ont reçu une première injection lundi, contre 24.658 le 13 décembre et 23.101 le 6.