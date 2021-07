Vacances d'été : les Français prévoient un budget de 1.505 euros

Pour la moitié des vacanciers, ce budget est similaire à celui de l'an dernier.

La plage du Lac à Bordeaux, en juin 2021. ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Après une année marquée par des restrictions liées à la crise du Covid-19, les Français seront plus nombreux que d'habitude à partir en vacances cet été mais ne comptent pas dépenser plus. Selon une étude de l'Observatoire Cetelem* relayée mardi 6 juillet par Le Parisien et BFMTV , le budget vacances moyen sera ainsi de 1.505 euros tout compris (hébergement, transport...). 15% des sondés prévoient de dépenser plus de 3.000 euros et 14% moins de 500 euros.

Dans le détail, les célibataires dépenseront en moyenne 1.200 euros, les familles avec deux enfants 1.700 euros et celle avec quatre enfants 2.000 euros. Le budget des congés estivaux augmentent avec l'âge : les 18-25 ans dépenseront en moyenne 1.276 euros quand les plus de 65 ans ont un budget moyen de 1.660 euros.

Plus de huit Français sur dix (82%) comptent partir en vacances cet été , pour un budget souvent similaire aux années précédentes. "En France, les vacances, c'est sacré. Depuis 50 ans, y compris au moment de la crise de 2008, les dépenses liées aux plaisirs et aux loisirs restent toujours au même niveau : 17% des dépenses des foyers. C'est un poste de dépenses auquel on ne touche pas", souligne dans Le Parisien Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'Observatoire Cetelem.

Ainsi, pour près de la moitié des sondés (46%), le budget vacances sera similaire à celui de l'an dernier et 54% estiment que leur budget sera identique aux étés précédant la crise du Covid-19. Un Français sur trois (33%) compte toutefois dépenser plus que les années précédentes, notamment pour "se faire plaisir après dix-huit mois de crise" et parce que ce sont "les premières vacances depuis longtemps". A l'inverse, la crise laissant des traces, un Français sur cinq dépensera moins que l'an dernier.

Côté destination, la France arrive largement en tête . Selon l'Observatoire Cetelem, plus de huit Français sur dix (82%) resteront dans l'Hexagone. 30% des Français n'excluent toutefois pas de partir en Europe. Sans surprise, les vacanciers privilégient, cette année encore, le bord de mer , pour 83% d'entre eux. Le littoral reste de loin la destination estivale préférée, devant la campagne ou la montagne, respectivement envisagées par deux Français sur trois et un sur deux.

Côté hébergement, les Français séjourneront principalement chez un proche (50%). L'hôtel arrive ensuite en seconde position (47%) devant la location entre particuliers (45%). Pour les déplacements, les Français plébiscitent la voiture (82%) loin devant l'avion et le train (31% chacun). Le vélo arrive cette année en 4e place (18%) devant le bus (17%) et le covoiturage (14%).

* Enquête Harris Interactive pour l'Observatoire Cetelem, réalisée en ligne du 9 au 11 juin 2021 sur un échantillon de 1.026 personnes représentatives des Français âgés de 18 ans et plus.