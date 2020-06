Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: Rebond surprise et spectaculaire de l'emploi en mai Reuters • 05/06/2020 à 15:52









USA: REBOND SURPRISE ET SPECTACULAIRE DE L'EMPLOI EN MAI WASHINGTON (Reuters) - Le marché du travail aux Etats-Unis a renoué avec les créations de postes en mai et le taux de chômage a reculé après le choc initial créé par la crise du coronavirus, selon les statistiques officielles publiées vendredi, un retournement de tendance inattendu et spectaculaire qui alimente l'espoir d'une reprise rapide de l'économie. Le rapport mensuel du département du Travail recense 2,509 millions d'emplois non-agricoles créés le mois dernier après 20,687 millions de suppressions de postes en avril, un chiffre sans précédent. Le taux de chômage est ainsi ramené à 13,3% après avoir bondi en avril à 14,7%, son plus haut niveau depuis 1948. Ces chiffres déjouent complètement les anticipations puisque les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 8,0 millions de suppressions de postes et un taux de chômage en hausse à 19,8%. Cette énorme surprise a fait bondir les contrats à terme sur les indices de Wall Street, celui du Dow Jones, prenant plus de 2%. Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans s'est envolé pour prendre 13 points de base et l'or a creusé ses pertes pour céder plus de 1%. En Europe, les indices boursiers et les rendements obligataires de référence ont augmenté leurs gains. "La bonne nouvelle, c'est qu'on a probablement touché le fond", commente Sung Won Sohn, professeur de finance et d'économie à la Loyola Marymount University de Los Angeles. "Mais la reprise sera douloureusement lente. Il faudra des années, peut-être une décennie, pour revenir là où nous étions à la fin de l'an dernier." Le détail du rapport mensuel sur l'emploi montre que le secteur manufacturier a créé 669.000 emplois en mai, la construction 464.000, les entreprises de services du secteur privé 2,425 millions et la distribution 367.800. Au total, l'emploi privé affiche près de 3,1 millions de créations de postes après en avoir détruit plus de 19,7 millions en avril et près de 1,36 million en mars. "Des Chiffres de l'Emploi Vraiment Enormes. Bien joué Président Trump (je plaisante mais c'est vrai)", a immédiatement réagi Donald Trump lui-même sur Twitter, avant d'annoncer qu'il tiendrait une conférence de presse sur l'emploi à 14h00 GMT. (Lucia Mutikani, version française Marc Angrand et Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.