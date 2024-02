USA: progression plus forte qu'attendu des reventes de logements en janvier

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le nombre de reventes d'appartements et maisons a progressé plus qu'attendu en janvier aux Etats-Unis, les acheteurs ayant profité d'une petite hausse du nombre de logements à vendre et d'une baisse des taux d'intérêts, mais ceux-ci ont, depuis, rebondi.

Au cours du premier mois de 2024, ce sont 4 millions de logements qui ont changé de propriétaire, en rythme annualisé - une projection des ventes sur l'année à ce rythme, selon les chiffres publiés jeudi par la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

C'est mieux qu'attendu, puisque les analystes tablaient sur 3,97 millions seulement, selon le consensus de Market Watch.

Cela représente une hausse de 3,1% par rapport à décembre, mais c'est inférieur de 1,7% aux ventes de janvier 2023.

"Bien que les ventes de logements restent considérablement inférieures à celles d'il y a quelques années, la progression de janvier marque le début d'une reprise de l'offre et de la demande", a déclaré le chef économiste de la NAR, Lawrence Yun, cité dans un communiqué.

Le nombre de logements mis en vente a progressé de 2% sur un an, avec 1,01 million de maisons et appartements sur le marché fin janvier, soit l'équivalent de 3 mois de ventes au rythme actuel.

"Les biens à vendre ont été légèrement plus élevés et les acheteurs de maisons profitent de taux d'intérêts plus bas par rapport à la fin de l'année dernière", a ajouté Lawrence Yun.

Mais si les taux ont effectivement reculé en janvier, ils sont en revanche repartis à la hausse en février, et viennent même de repasser au-dessus de la barre des 7% pour un prêt à taux fixe sur 30 ans, selon l'agence de refinancement Freddie Mac.

Par ailleurs, les prix des logements ont continué de baisser, pour le septième mois d'affilée, le prix médian s'établissant à 379.100 dollars. Ils restent toutefois en hausse sur un an (+5,1%).

L'année 2023 a été, pour les reventes de logements, la pire depuis près de 30 ans aux Etats-Unis.

La hausse des taux de la banque centrale américaine (Fed) depuis mars 2022, pour combattre la forte inflation, a fait grimper les taux d'intérêts des prêts immobiliers, rendant les emprunts impossibles à de nombreux acheteurs. D'autant plus que les prix, eux, sont restés très élevés.

La Fed envisage de commencer cette année à abaisser ses taux, mais a temporisé, avertissant qu'elle serait prudente, et qu'il était peu probable qu'elle commence à réduire ses taux lors de la prochaine réunion, en mars.