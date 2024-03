USA: les ventes au détail repartent à la hausse en février

Le département du Commerce américain, à Washington, le 2 février 2024. ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

Les ventes au détail aux Etats-Unis sont reparties à la hausse au mois de février, restant cependant légèrement en-deçà des attentes des analystes, portées par une hausse des ventes de matériaux de constructions et des véhicules motorisés, selon les données publiées jeudi par le département du Commerce.

Les achats des ménages américains ont progressé de 0,6% par rapport au mois précédent, alors que les marchés s'attendaient à une hausse un peu plus importante, à 0,7%, selon le consensus publié par briefing.com.

Le département du Commerce en a profité pour réviser les données du mois de janvier, dont les ventes ont plongé plus fortement qu'initialement anticipé, à -1,1% contre -0,8% annoncé initialement.

Sur un an, les ventes au détail en février sont également en hausse, de 1,5% par rapport au même mois en 2023.

Si l'on exclut la vente de véhicules à moteur, principalement les automobiles, la hausse est plus modeste, de l'ordre de 0,3% sur un mois.

Les ventes de voitures ont en effet fortement progressé, de 1,6% sur un mois, de même que la vente de matériaux de construction et de jardinage (+2,2%).

A l'inverse, les ventes de meubles et équipements de maison ont reculé fortement, tant sur un mois (-1,1%) que sur un an (-10,1%). La vente de vêtements et accessoires est également en recul sur un mois (-0,5%).