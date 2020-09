Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: Les incendies dans le nord de la Californie font trois morts de plus Reuters • 29/09/2020 à 07:25









USA: LES INCENDIES DANS LE NORD DE LA CALIFORNIE FONT TROIS MORTS DE PLUS SANTA ROSA, Californie (Reuters) - Trois personnes sont mortes dans un incendie qui fait rage dans le nord de la Californie, ont déclaré lundi des représentants, alors que des feux distincts continuaient de ravager la région de la Napa Valley réputée pour ses vignobles. Aucun détail n'a été fourni sur l'identité des victimes ou les circonstances précises de leur mort dans le comté de Shasta, où s'est déclaré dimanche le "Zogg Fire". Les incendies frappant la Californie ont désormais causé 29 décès depuis la mi-août. (Adrees Latif et Stephen Lam; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.