Le train moins cher que l'avion en France, sauf correspondance

Des passagers à l'aéroport de Brest le 22 octobre 2024 ( AFP / FRED TANNEAU )

Se déplacer en train en France revient en moyenne moins cher qu'en avion, sauf correspondance, et l'aérien reste imbattable pour des trajets en Europe, autant d'arguments pour des mesures de rééquilibrage au nom du climat, selon des rapports publiés jeudi.

L'association française de défense des consommateurs UFC-Que Choisir s'est intéressée aux tarifs des trajets ferroviaires, aériens et routiers en France, en prenant comme base les 48 liaisons aériennes les plus fréquentées du pays et suivant deux scénarios types: "un départ en vacances estivales pour un couple ou une famille avec deux adolescents, et un week-end pour deux adultes".

"Le train se montre compétitif lorsqu'il existe des liaisons ferroviaires directes, notamment sur les axes radiaux (depuis ou vers Paris). Dans le scénario estival, 60% des trajets sont moins chers en train qu'en avion. Sur ces liaisons, le train est en moyenne deux fois moins cher que l'avion", selon l'UFC.

"A l'inverse, dans le premier comme dans le second scénario, de nombreuses liaisons transversales (province à province), surtout quand un changement de train est nécessaire, s'avèrent moins chères en avion, de 37% en moyenne", précise l'association.

"Quant à la voiture, elle est surtout attractive dans le scénario familial: un tiers des trajets y sont les moins chers, par rapport au train et l'avion, de 30% en moyenne en comparaison du train et de 44% en comparaison de l'avion".

"Pour faire du train une (option) alternative réellement accessible et universelle", l'UFC-Que Choisir préconise entre autres de "renforcer l'offre ferroviaire", notamment transversale, d'augmenter à 4 heures le seuil d'interdiction des vols intérieurs lorsqu'un trajet alternatif ferroviaire existe, contre 2 heures 30 actuellement, ou encore de "mettre en place des tarifs avantageux pour les familles".

En pleine urgence climatique, l'UFC rappelle que "sur longue distance, le train est de loin le mode de transport le plus vertueux, en citant l'Ademe: "un trajet en TGV n'émet en moyenne que 2,9 grammes de CO2 par passager-kilomètre, contre environ 331 g pour l'avion de courte distance et jusqu'à 256 g pour une voiture utilisée en solo (128 g pour deux passagers et 64 g pour quatre passagers)".

Le Réseau Action Climat (RAC), citant un rapport de Greenpeace attendu cet été, a élargi la problématique aux liaisons européennes, où "le train est en moyenne 2,5 fois plus cher que l'avion", une "aberration totale" selon le groupe.

"Sur la liaison Paris-Rome, qui transporte plus de 2 millions de passagers aériens chaque année, le billet d'avion le plus bas se trouve autour de 70 euros en moyenne, contre 210 euros pour un billet de train", note le RAC.

Ce dernier, pour rééquilibrer la concurrence, plaide pour "la fin des niches fiscales aériennes" en augmentant la taxe sur les billets d'avion à un niveau qui compenserait l'absence de taxe sur le kérosène.

Le RAC voudrait ainsi financer la subvention d'un billet de train par an à tarif réduit (29 euros aller-retour) pour "tous les Français", relancer "vraiment" les trains de nuit, en particulier les liaisons entre les régions, et abaisser les péages ferroviaires pour le TGV, qui réduisent sa compétitivité.