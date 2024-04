USA: les autorités s'opposent à la fusion de Tapestry (Coach) et Capri (Michael Kors)

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

L'autorité américaine de la concurrence (FTC) a annoncé lundi dans un communiqué qu'elle s'opposait au rapprochement du groupe américain Tapestry (Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman) et de la société Capri, maison mère de Michael Kors, Versace et Jimmy Choo.

Selon la FTC, cette union à 8,5 milliards de dollars "éliminera la confrontation concurrentielle directe entre les marques de Tapestry et celles de Capri".

L'organisme estime également qu'à l'issue de cette opération, annoncée le 10 août 2023, Tapestry détiendrait une part de marché "dominante" dans le segment des sacs à mains "d'entrée de gamme dans le luxe".

Les conseils d'administration des deux entreprises avaient approuvé cette union à l'unanimité mais celle-ci restait suspendue notamment à l'obtention du feu vert des autorités réglementaires.

Elle devait être finalisée dans le courant de l'année 2024.

La FTC craint également les conséquences de ce rapprochement sur les employés, en particulier concernant les salaires et les avantages sociaux. La nouvelle entité emploierait, selon l'autorité de la concurrence, environ 33.000 personnes dans le monde.

"Avec l'objectif d'être un acquéreur en série, Tapestry cherche à acheter Capri pour renforcer encore davantage ses contreforts dans l'industrie de la mode", a commenté Henry Liu, directeur du bureau de la concurrence de la FTC, cité dans le communiqué.

L'accord définitif d'acquisition annoncé en août par Tapestry propose 57 dollars par action aux actionnaires de Capri, soit une prime d'environ 59% par rapport au cours moyen des trente derniers jours au 9 août.

Cela représente une valeur d'entreprise de 8,5 milliards de dollars.

"L'association de Coach, Kate Spade, et Stuart Weitzman avec Versace, Jimmy Choo et Michael Kors crée une nouvelle maison du luxe puissante et mondiale, offrant une opportunité unique de fournir davantage de valeur à nos clients, employés, environnements et actionnaires à travers le monde", avait alors commenté Joanne Crevoiserat, patronne de Tapestry, citée dans un communiqué.

John Idol, patron de Capri, avait relevé qu'en rejoignant Tapestry "nous aurons des ressources plus importantes et des capacités pour accélérer notre internationalisation tout en préservant l'ADN unique de nos marques".

"Il s'agit d'une étape majeure pour Capri", avait-il poursuivi.

Ce rapprochement doit donner naissance à un géant du luxe avec un chiffre d'affaires cumulé de plus de 12 milliards de dollars et une présence dans 75 pays.