USA: le déficit commercial se réduit à 63,2 mds USD, plus faible qu'attendu (département du Commerce)

Gina Raimondo, secrétaire au Commerce, à San Francisco, en Californie, le 15 novembre 2023. ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Le déficit commercial des Etats-Unis s'est réduit au mois de novembre, après de mois de hausse, du fait d'une baisse combinée des importations comme des exportations, signe du léger ralentissement de l'économie américaine, selon les données publiées mardi par le département du Commerce.

Le déficit des biens et services avec le reste du monde a atteint 63,2 milliards de dollars, en baisse de 2% par rapport au mois précédent.

Sur un an, le déficit commercial américain est en recul toujours marqué, de 18,4%, principalement du fait d'une hausse des importations et d'une baisse des exportations.

Le déficit pour novembre est légèrement plus faible qu'anticipé par les analystes, qui tablaient sur un déficit à 64,7 milliards de dollars, selon le consensus publié par briefing.com.

Le ministère américain du commerce en a profité pour réviser en légère hausse le déficit commercial du mois d'octobre, désormais annoncé à 64,5 milliards de dollars, contre 64,3 milliards annoncés initialement.

Sur les trois derniers mois, une donnée mise en avant par le ministère, le déficit des biens et services a augmenté de 1,5 milliard de dollars par rapport au trois mois précédents, mais reste en recul de 8,3 milliards de dollars par rapport aux trois mêmes mois un an plus tôt.

"La tendance concernant les flux commerciaux est celle d'une modération, compte tenu de la trajectoire de la demande et d'un ralentissement de la croissance, tant intérieure qu'à l'international", a estimé dans une note la cheffe économiste de HFE, Rubeela Farooqi.

La baisse des exportations concerne uniquement les biens, et tout particulièrement les matières premières et le pétrole, sous l'effet d'une baisse des prix de l'énergie, alors que les services voient leur excédent augmenter, principalement grâce au tourisme et transport.

Du côté des importations, le recul est très marqué concernant les biens et concerne en premier lieu tant les produits électroniques que pharmaceutiques, mais également les produits chimiques et l'énergie.

En s'intéressant aux échanges bilatéraux, le déficit commercial avec la Chine reste le plus important mais continue de se réduire d'un mois sur l'autre, pour atteindre 21,5 milliards de dollars.

Celui avec l'Union européenne (UE) a également reculé pour atteindre 15,6 milliards de dollars et concerne toujours principalement les quatre mêmes pays: Allemagne, Irlande, Italie et France.

Celui avec le Mexique, premier partenaire commercial des Etats-Unis, a en revanche augmenté par rapport au mois d'octobre pour atteindre 13,8 milliards de dollars et celui avec le Vietnam, continue également d'augmenter à 9,7 milliards de dollars.