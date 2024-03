USA: la Fed pourrait commencer à baisser ses taux cet été, selon un responsable

( AFP / SAUL LOEB )

La banque centrale américaine, la Fed, pourrait commencer à abaisser ses taux au cours de l'été, a dit jeudi le président de la Fed d'Atlanta Raphael Bostic, lors d'une conférence.

"Si les choses se passent comme prévu, je m'attends à ce que nous commencions à réduire les taux cet été", a déclaré Raphael Bostic, qui dispose cette année du droit de vote tournant au sein du comité de politique monétaire de la Fed, le FOMC.

"Nous devrons voir ce qui se passera au cours des prochains mois. Cela déterminera vraiment si cette anticipation (...) est appropriée ou si je dois l'avancer ou la repousser, si les choses évoluent différemment", a ajouté M. Bostic, lors d'une conférence à la Fed d'Atlanta.

La Fed, après avoir relevé ses taux depuis mars 2022 jusqu'à 5,25%-5,50%, envisage désormais de les abaisser, au vu de la courbe décroissante de l'inflation.

Mais plusieurs responsables ont prévenu qu'ils préféraient attendre plusieurs mois pour être certains que l'inflation ne risque pas de rebondir.

Ces propos successifs avaient fait déchanter les marchés, qui rêvaient à une première baisse dès la prochaine réunion de la Fed, les 19 et 20 mars. Désormais, ils tablent majoritairement sur la réunion de mi-juin, selon l'estimation de CME Group.

La réunion suivante se tiendra fin juillet.

Les données de janvier sur la mesure d'inflation que privilégie la Fed et qu'elle veut ramener à 2%, l'indice PCE, ont été publiées jeudi et ont montré un recul sur un an, à 2,4% contre 2,6% en décembre, comme attendu. Mais sur un mois, elle s'est accélérée, à 0,3% contre 0,1%.