USA: la Fed pourrait baisser ses taux avant le 3e trimestre, selon un responsable

Un responsable de la banque centrale américaine (Fed) a estimé jeudi que la baisse des taux pourrait, si l'inflation continue de baisser, débuter avant le troisième trimestre qui lui semble actuellement le bon moment pour lancer ce mouvement.

"Si les données (sur l'inflation) continuent à surprendre à la baisse, il me sera possible de me sentir suffisamment à l'aise pour plaider en faveur d'une normalisation avant le troisième trimestre", a déclaré Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, qui dispose en 2024 du droit de vote tournant au sein du comité de politique monétaire de la Fed, le FOMC.

"Il faudrait que les preuves soient convaincantes", a-t-il cependant averti.

Les taux de la Fed sont, depuis juillet, compris entre 5,25 et 5,50%.

Raphael Bostic, cependant, table plutôt, à ce stade, sur un début de baisse au troisième trimestre: "j'ai intégré les progrès inattendus de l'inflation et de l'activité économique dans mes perspectives, et j'ai ainsi avancé le délai prévu pour commencer à normaliser les taux, du quatrième au troisième trimestre".

Il met ainsi en garde les acteurs du marché, dont plus de la moitié anticipent une première baisse lors de la réunion des 19 et 20 mars, selon l'évaluation de CME Group, et estimé que "nous devrions laisser les événements continuer à se dérouler avant de commencer le processus de normalisation".

Et d'ajouter que "des baisses de taux prématurées pourraient déclencher une poussée de la demande qui pourrait déclencher une pression à la hausse sur les prix".

Le président de la Fed d'Atlanta a néanmoins convenu que "si nous maintenons une politique trop restrictive pendant trop longtemps, nous risquons de causer des dommages inutiles au marché du travail et à la macroéconomie".

Et de comparer les taux à la cuisson de la dinde de Thanksgiving, qui "risque de trop cuire" si elle reste "trop longtemps à pleine température de cuisson, car la dinde continue de cuire même après sa sortie du four".

La prochaine réunion du FOMC, aura lieu les 30 et 31 janvier.

La mesure d'inflation privilégiée par la banque centrale américaine (Fed), et qu'elle veut ramener à 2%, l'indice PCE, sera publiée le 26 janvier pour décembre. En novembre, il était tombé au plus bas depuis début 2021, à 2,6% sur un an.

L'indice d'inflation CPI, sur lequel sont indexées les retraites, est reparti en hausse en décembre, à 3,4% sur un an.