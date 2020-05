Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: La Fed maintient sa politique, se dit prête à agir si besoin Reuters • 29/04/2020 à 20:43









USA: LA FED MAINTIENT SA POLITIQUE, SE DIT PRÊTE À AGIR SI BESOIN WASHINGTON (Reuters) - La Réserve fédérale des Etats-Unis a laissé sa politique monétaire inchangée mercredi tout en réaffirmant qu'elle était prête à agir en cas de besoin pour soutenir l'économie américaine, sur laquelle la pandémie de coronavirus en cours "pèsera lourdement" à court terme et fait peser "des risques considérables" à moyen terme. "La Réserve fédérale est déterminée à utiliser toute la gamme de ses instruments pour soutenir l'économie américaine dans cette période difficile, afin de promouvoir ses objectifs de plein emploi et de stabilité des prix", déclare-t-elle dans un communiqué publié à l'issue de deux jours de débats en visioconférence. L'objectif de taux des fonds fédéraux ("fed funds"), le principal instrument de la politique monétaire de la Fed, reste fixé entre zéro et 0,25%, comme attendu par tous les économistes interrogés ces derniers jours par Reuters. Le communiqué de la Fed précise qu'il devrait rester au niveau actuel "jusqu'à ce qu'elle soit convaincue que l'économie a surmonté les événements récents et est en bonne voie pour atteindre ses objectifs de plein emploi et de stabilité des prix". Ces annonces interviennent quelques heures après l'annonce d'une contraction de 4,8% en rythme annualisé du produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre, la plus forte depuis 2009, et alors que plus de 26 millions d'Américains se sont inscrits au chômage en cinq semaines. Dans son communiqué, la banque centrale explique que "la dégradation de la demande et la baisse importante des prix du pétrole pèsent sur l'inflation des prix à la consommation" et que "les perturbations de l'activité économique ici et à l'étranger ont nettement affecté les conditions financières et endommagé le flux de crédit aux entreprises et aux ménages américains". Le président de la Fed, Jerome Powell, doit tenir à 18h30 GMT une visioconférence avec des journalistes. DES MESURES EXCEPTIONNELLES DÉJÀ EN PLACE DEPUIS MARS Wall Street restait en nette hausse après ces annonces et l'indice phare Standard & Poor's 500 gagnait 2,52% vers 18h15 GMT, profitant d'un regain d'espoir concernant un traitement potentiel du COVID-19. Les rendements des bons du Trésor et le dollar ont à peine réagi dans l'immédiat au communiqué du Federal Open Market Committee (FOMC). Depuis le début de la crise, la Fed a réduit en urgence le taux des "fed funds" de 150 points de base au total et elle s'est engagée à acheter des quantités illimitées de bons du Trésor, de prêts immobilisés titrisés (MBS) et d'emprunts d'agences fédérales. Elle a par ailleurs lancé des dispositifs spécifiques et exceptionnels d'achats ciblés d'un montant total de quelque 2.300 milliards de dollars pour soutenir le marché des emprunts de collectivités locales, celui des obligations d'entreprises, y compris des titres à haut rendement et mal notés, ou encore celui du crédit aux petites et moyennes entreprises. Parallèlement, elle a conclu des accords de swaps de devises avec des banques centrales de plusieurs pays afin de prévenir une pénurie de liquidités en dollars. Cet arsenal est régulièrement complété en fonction de l'évolution des marchés: lundi, la banque centrale a ainsi annoncé l'extension de son programme d'achats d'emprunts de collectivités locales, doté de 500 milliards de dollars (460 milliards d'euros environ), à des comtés de moins de deux millions d'habitants et aux villes de moins d'un million d'habitants. Ces dispositifs ont eu pour effet un gonflement exceptionnel du bilan de la banque centrale, qui atteignait la semaine dernière 6.620 milliards de dollars, un montant sans précédent, contre 4.290 milliards début mars. (Ann Saphir et Lindsay Dunsmuir, version française Marc Angrand)

