USA: la confiance des consommateurs baisse moins que prévu en novembre

La confiance des consommateurs a bien baissé au mois de novembre, mais moins que prévu et également moins que l'estimation initiale, selon les données publiées mercredi par l'Université du Michigan.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARK MAKELA )

La tendance vient cependant se confirmer, avec une quatrième baisse d'affilée pour ce baromètre mensuel, en recul de 3,9% au final par rapport au mois précédent, à 61,3 points, alors que la première estimation, mi-novembre, annonçait une baisse de 5%.

Le niveau reste par ailleurs supérieur aux attentes des analystes, qui envisageaient un indice à 60,9 points, selon le consensus publié par briefing.com.

Sur un an, le moral des ménages reste orienté à la hausse, de 8,1%, alors qu'il était à 56,7 points en novembre 2022.

La baisse s'explique principalement par "une détérioration notable du climat des affaires anticipé", selon la directrice de l'enquête, Joanne Hsu, citée dans le communiqué, "le climat des affaires à long terme a plongé de 15%, pour atteindre son point le plus bas depuis juillet 2022".

A l'inverse, le sentiment que les conditions financières personnelles se sont améliorées et vont continuer dans ce sens est en hausse.

La baisse de confiance concerne en particulier "les plus jeunes et les consommateurs d'âge moyen, alors que le sentiment de ceux âges de 55 ans et plus s'est amélioré par rapport à octobre", a ajouté Mme Hsu.

La baisse est commune aux deux sous-indices composant le baromètre, la confiance dans les conditions économiques actuelles baissant de 3,3% alors que celle sur les conditions à venir connaît un recul plus marqué, de 4,2%.

En cause notamment, la perception concernant le niveau d'inflation pour les douze prochains mois s'est dégradée, les prix étant désormais attendus en hausse de 4,5% sur un an, contre 4,2% le mois précédent.

A long terme, l'inflation est attendue désormais à 3,2% sur un an, contre 3% en octobre.

"Ces attentes sont en hausse malgré le fait que les consommateurs ont conscience du ralentissement continu de l'inflation; ils semblent s'inquiéter du fait que les prix pourraient repartir à la hausse dans les mois et années à venir", a souligné Joanne Hsu.

L'inflation en octobre a ralenti à 3,2% sur un an en octobre, selon l'indice CPI publié le 14 novembre, et utilisé notamment pour le calcul des retraites.