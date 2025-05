USA: hausse des ventes de logements neufs, au-delà des attentes en avril

Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont fortement progressé au mois d'avril, dépassant même les attentes des marchés, avec un prix de vente en revanche en léger recul sur un an, selon les données publiées vendredi par le département du Commerce.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

En avril, 743.000 maisons et appartement neufs ont été vendus, en rythme annualisé — un chiffre mensuel projeter sur un an à ce rythme de vente —, en hausse de plus de 10% par rapport aux 670.000 ventes enregistrées un mois plus tôt, dont les données ont été révisées à la baisse.

C'est également bien supérieur aux attentes des analystes, qui anticipaient 679.000 ventes, en rythme annualisé, en avril, selon le consensus publié par briefing.com.

C'est également un niveau de ventes supérieur à celui enregistré il y a un an à la même période (719.000 en avril 2024).

L'augmentation du rythme des transactions a pas subi la légère hausse des taux des prêts immobiliers, qui sont passés à de 6,65% fin mars à 6,76% début mai, pour un prêt à taux fixe de 30 ans, le plus répandu aux Etats-Unis, selon les données de l'agence de refinancement Freddie Mac.

La hausse des ventes s'accompagne logiquement d'un léger repli des inventaires, avec désormais 507.000 logements disponibles à la vente, soit l'équivalent de 8,1 mois de stock au rythme de vente actuel, soit un recul d'un mois par rapport à mars.

Le prix médian de vente a légèrement augmenté sur un mois, pour atteindre 407.200 dollars contre 403.700 dollars en mars, mais cela reste en moyenne 2% en deçà du niveau atteint en avril 2024, à 415.000 dollars.

Le prix moyen s'établit quant à lui à 518.400 dollars, soit à un niveau supérieur tant à mars qu'à avril 2024.