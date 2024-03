USA: bond de 9,5% des reventes de logements en février, plus forte hausse depuis un an

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Les reventes d'appartements et maisons ont bondi de 9,5% en février aux Etats-Unis, enregistrant leur plus forte hausse depuis un an et surprenant les analystes qui attendaient un recul, grâce à plus de biens offerts sur le marché.

En février, 4,38 millions de logements ont changé de propriétaire, en rythme annualisé - une projection des ventes sur l'année à ce rythme, selon les chiffres publiés jeudi par la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

C'est bien mieux qu'attendu, puisque les analystes tablaient sur 3,95 millions, selon le consensus de Market Watch.

Ces 4,38 millions représentent une hausse de 9,5% par rapport à janvier 2024, la plus forte depuis février 2023, mais restent inférieurs de 3,3% au niveau du même février 2023.

"L'offre supplémentaire de logements contribue à satisfaire la demande du marché", a déclaré Lawrence Yun, chef économiste du NAR.

En effet, alors que le faible nombre de biens en vente freine les ventes depuis que les prix et les taux ont flambé, l'inventaire a grimpé en février, avec 1,07 million de maisons et appartements sur le marché à la fin du mois, en hausse de 5,9% par rapport à janvier, et l'équivalent de 2,9 mois de ventes au rythme actuel.

"La demande de logements est en hausse constante en raison de la croissance de la population et de l'emploi, même si le calendrier réel des achats sera déterminé par les taux immobiliers en vigueur et par un choix plus large de biens à vendre", a détaillé Lawrence Yun.

Le prix médian des biens vendus le mois dernier était de 384.500 dollars, en baisse par rapport à janvier (378.600 dollars, un montant révisé en baisse), mais supérieur de 5,7% au prix médian observé en février 2023.

Les taux des prêts immobiliers étaient repassés en février au-dessus de la barre des 7% pour un prêt à taux fixe sur 30 ans, le plus courant, selon les données de l'agence de refinancement Freddie Mac.

Mais ils sont désormais redescendus, alors que la banque centrale américaine (Fed) anticipe plusieurs baisses de son taux directeur cette année.

Mi-mars, le taux d'intérêt moyen pour un prêt à taux fixe sur 30 ans était revenu à 6,74%, selon Freddie Mac.