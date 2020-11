Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: Biden confie le Trésor à Yellen Reuters • 30/11/2020 à 15:59









USA: BIDEN CONFIE LE TRÉSOR À YELLEN (Reuters) - Joe Biden, qui prendra ses fonctions de président des Etats-Unis le 20 janvier, va nommer l'ancienne présidente de la Réserve fédérale Janet Yellen au poste de secrétaire au Trésor, a fait savoir lundi l'équipe chargée de la transition. Il nommera en outre Wally Adeyemo au poste de secrétaire adjoint au Trésor, Neera Tanden à celui de directrice du Bureau de la gestion et du budget, et Cecilia Rouse à la tête du Conseil des conseillers économiques, précise-t-elle dans un communiqué. (Doina Chiacu, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

