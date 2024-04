USA: 184.000 emplois créés dans le secteur privé en mars, plus qu'attendu (ADP/Stanford Lab)

Les entreprises du secteur privé ont créé 184.000 emplois en mars, dépassant les attentes des marchés, en forte hausse par rapport au mois précédent, dont les données ont par ailleurs été revues en hausse, selon l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab publiée mercredi 3 avril.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

Les analystes attendaient une hausse plus modeste de 150.000 créations, selon le consensus publié par briefing.com. Les données pour le mois de février ont cependant été revues en hausse, à 155.000 emplois créés contre 140.000 annoncés initialement.

La hausse concerne la quasi totalité des secteurs, à la notable exception des services aux entreprises, ainsi que l'ensemble des régions des Etats-Unis.

"Nous nous attendons à voir la croissance de l'emploi se poursuivre et le taux de chômage rester faible à mesure que la Réserve fédérale (Fed) desserrera sa politique monétaire", a commenté dans une note la cheffe économiste de HFE, Rubeela Farooqi.

"Mais nous restons dans l'idée que le marché de l'emploi va se détendre du fait d'une politique monétaire qui reste restrictive", a-t-elle ajouté.

Au-delà des créations d'emplois, le mois de mars est marqué par la poursuite du ralentissement des hausses de salaires dans le secteur privé, qui ont progresse de 5,1% sur un an, pour les personnes ayant conservé leur emploi, soit au même niveau que le mois précédent.

En revanche, la hausse est plus marquée, et renforcée par rapport au mois précédent, pour ceux ayant changé d'employeur, avec un gain de 10% en termes de salaire, le deuxième mois d'affilée d'accélération de la hausse en la matière.

"Le mois de mars a été surprenant, non seulement en terme hausse des salaires mais également du fait des secteurs où cette dernière s'est matérialisée, avec une hausse plus importante pour ceux ayant changé d'emploi dans la construction, l'industrie et les services financiers", a détaillé la cheffe économiste d'ADP, Bela Richardson, citée dans le communiqué.

"L'inflation ralentit mais nos données montrent que les salaires progressent tant dans l'industrie que dans les services", a-t-elle ajouté.

Les chiffres de l'emploi privé sont un indicateur de la santé du marché de l'emploi, dont les chiffres officiels pour mars seront publiés vendredi.

Les marchés prévoient un ralentissement des créations d'emplois par rapport à février, selon le consensus de briefing.com avec un taux de chômage qui pourrait se replier légèrement, de 3,9% à 3,8%.

Les chiffres du marché de l'emploi sont observés de près par les marchés car ils font partie des indicateurs, avec l'inflation, qui permettent d'anticiper les décisions de la Fed, alors qu'un début de baisse de ses taux est attendue.

La première baisse ne devrait cependant pas intervenir lors de la prochaine réunion de la Fed, prévue le 30 avril et le 1er mai mais les marchés l'espèrent pour la suivante, mi-juin.

Les responsables de la Fed se montrent cependant particulièrement prudents, alors que le ralentissement de l'inflation marque le pas depuis le début de l'année.