US Villejuif : le huis clos comme recours à la folie des parents

À la suite de la tentative d’agression au couteau subie par un de ses éducateurs, menacé par un parent de joueur, l’US Villejuif a suspendu tous ses entraînements et matchs jusqu’à la reprise du 8 janvier. Seul le seizième de finale de Coupe de Paris face à l’US Palaiseau, disputé mercredi, n’a pas été annulé. L’occasion de se rendre auprès d’un club qui veut que le football reprenne ses droits au plus vite, sans pour autant laisser passer cet événement inacceptable.

Il fait assez froid en ce mercredi soir du côté de Villejuif. Dans quelques minutes, le coup d’envoi du dernier multiplex de Ligue 1 sera donné, mais sur la pelouse du stade Louis-Dolly, la lumière des projecteurs est plus crue. Les hommes en rouge accueillent l’US Palaiseau, pour le compte des 16 es de finale de la Coupe de Paris, et mènent à la mi-temps. Cette pause, Ismaël Bamba, directeur technique de l’USV, ne l’utilisera pas pour galvaniser son groupe, même s’il l’aurait préféré. Au lieu de ça, le directeur technique de l’USV se pose en bord de terrain pour évoquer l’affaire qui a ébranlé l’actualité et tout son club. « Ce qu’il s’est passé, c’est inacceptable et intolérable » , gronde-t-il d’emblée avant de recontextualiser. « Un parent d’un U12 est venu, parce qu’il était frustré de la manière dont l’éducateur gérait son fils. Il avait l’impression que l’éducateur était injuste. Je pense que c’est une accumulation qui mène à une frustration et à ce genre de réaction. » Dans la confusion et à raison, le club décide d’annuler matchs et entraînements de toutes les sections. Une décision loin d’être simple à prendre comme l’explique Salim Fofana, coach des U14 du club : « Ce sont les enfants qui en pâtissent, c’est à eux que ce genre d’attitude nuit. Ça ne nous fait pas plaisir de prendre une mesure aussi drastique que celle-ci. »

📢 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘…

Tous propos recueillis par CD.

Par Corentin Delorme pour SOFOOT.com