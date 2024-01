UPS: chiffre d'affaires en baisse au 4T, plus que prévu

Le groupe américain de messagerie et de livraison de colis UPS a de nouveau enregistré, au quatrième trimestre, une baisse de son chiffre d'affaires, plus importante qu'anticipé par le marché.

Les revenus trimestriels ressortent à 24,9 milliards de dollars, en repli de 7,8% sur un an, selon un communiqué publié mardi, soit sensiblement moins que les 25,4 milliards projetés par les analystes.

Sur l'ensemble de l'exercice comptable, le chiffre d'affaires s'affiche à 91 milliards de dollars hors éléments exceptionnels, soit en-deçà des prévisions du groupe, qui tablait sur un fourchette comprise entre 91,3 et 92,3 milliards.

Tant aux Etats-Unis qu'à l'international, UPS a indiqué avoir souffert d'un ralentissement des volumes.

"2023 A été une année unique et difficile", a commenté la directrice générale, Carol Tomé, citée dans le communiqué.

Outre l'activité de livraison de plis et de colis, UPS a souffert d'une baisse des tarifs et de surcapacités dans son activité dédiée aux chaînes d'approvisionnement, dont les revenus se sont contractés de 11,4%.

Le marché a mal réagi à cette mauvaise surprise et dans les échanges électroniques, l'action perdait 6,81%.

Cette déception n'a pas été compensée par la publication d'un bénéfice net supérieur aux chiffres communiqués par les analystes.

Sur les trois mois allant d'octobre à décembre, il atteint 1,6 milliard de dollars.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, indicateur le plus suivi par Wall Street, il se monte à 2,47 dollars, en baisse de 32% sur un an mais supérieur aux 2,45 dollars annoncés par les analystes.

L'entreprise d'Atlanta (sud-est) est parvenue à redresser ses marges, très dégradées au trimestre précédent.

Pour l'exercice 2024, UPS vise un chiffre d'affaires compris entre 92 et 94,5 milliards de dollars, ce qui constituerait un taux de croissance compris entre 1,1% et 3,8% sur un an.

Le groupe s'attend à voir ses marges toujours sous pression et table sur une fourchette comprise entre 10% et 10,6% pour sa marge opérationelle hors éléments exceptionnels, soit moins que les 10,9% de l'exercice précédent.