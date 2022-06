Union européenne : "Nous continuerons d'avoir un niveau d'inflation élevé jusqu'à la fin de l'année 2023", estime Le Maire

Le ministre de l'Economie et des Finances s'est exprimé sur la présidence française de l'Union européenne, qui est sur le point de s'achever. Il assure que le bilan est positif et que la France a oeuvré à la coordination des 27.

Bruno Le Maire à Paris le 15 mai 2022. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Alors que l'une des dernières réunion des ministres de l'Économie européens se tient sous présidence française, jeudi 16 juin, Bruno Le Maire a accordé un entretien collectif à un groupe de journaux européens, dont Les Echos . Le ministre de l'Économie et des Finances a prévenu que l'inflation restera élevée jusqu'à la fin 2023. "Je le dis avec beaucoup d'humilité, car il reste énormément d'incertitudes. Nous estimons être au milieu d'un pic d'inflation. Ce pic durera au moins jusqu'à fin 2022, et nous continuerons d'avoir un niveau d'inflation élevé jusqu'à la fin de l'année 2023", a déclaré Bruno Le Maire.

Le deuxième homme du gouvernement a toutefois prévenu que même après 2023, " l'inflation sera structurellement plus élevée que ce que nous connaissons depuis les dernières décennies ". En cause, Bruno Le Maire a évoqué des bouleversements majeurs comme "la transition climatique et la réorganisation des chaînes de valeurs".

"L'urgence est à la protection de nos concitoyens"

"Oui, la souveraineté a un coût. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que l'urgence est à la protection de nos concitoyens face à la flambée des prix, grâce à des mesures ciblées et temporaires", a déclaré Bruno Le Maire. Il a illustré son propos avec le bouclier énergétique en France, qui permet "avec le blocage des prix du gaz et le plafonnement des prix de l'électricité à 4 % ".

Le locataire de Bercy a appelé à "une forte coordination" entre Etats de la zone euro . "Lors de chaque Conseil des ministres européens, nous discutons ensemble des meilleures solutions pour lutter contre l'inflation. Comme lors de la crise du Covid, plus la réponse est coordonnée, plus elle est efficace", a-t-il affirmé.

Une présidence française de l'UE "positive"

Prévisions pour le PIB et l'inflation dans l'Union européenne et la zone euro, par la Commission européenne (prévisions du printemps, publiées le 16 mai 2022) ( AFP / )

Sur le plan de la présidence française de l'Union européenne, Bruno Le Maire a estimé que le bilan est positif. "A l'heure où certains voudraient placer la France en retrait de l'Europe, nous avons apporté la preuve concrète que la France pouvait changer l'Europe ", a-t-il déclaré.

Le ministre de l'Économie s'est félicité de l'"ambition" de la France, alors que l'Union européenne a rencontré de nombreux obstacles comme "le Covid-19, la guerre en Ukraine, la régionalisation des chaînes de valeurs et la transition énergétique".