25/05/2024

Une vingtaine de blessés à la suite des affrontements entre supporters du PSG et de l’OL

« Les soirées d’samedi soir, quelques fois ça m’déçoit. »

La bagarre ayant opposé des supporters de l’Olympique lyonnais et du PSG au péage de Fresnes-lès-Montauban, en amont de la finale de Coupe de France, a fait « 20 blessés légers » selon les premiers éléments communiqués par le préfet du Pas-de-Calais. Des bus des deux camps se sont retrouvés au même endroit et « une rixe […] a éclaté aux environs de 18h. Une centaine d’individus sont impliqués et un bus a pris feu » , précise le préfet alors que la circulation a dû être interrompue dans les deux sens.…

