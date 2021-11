Une vie de famille épanouie est-elle la clé d'une entreprise en bonne santé ?

Les deux tiers des dirigeants de PME et ETI estiment que c'est "notamment grâce au soutien de leur famille que leur entreprise a pu connaître un tel niveau de développement", selon une enquête publiée jeudi 25 novembre par Bpifrance.

(Illustration) ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Diriger une entreprise n'est pas toujours chose aisée et une vie de famille équilibrée semble essentielle pour se faciliter la vie, souligne une enquête menée par Bpifrance auprès de 1.640 dirigeants des entreprises petites, moyennes et de taille intermédiaire (PME et ETI) publiée jeudi 25 novembre.

Bien que les trois quarts d'entre eux déclarent travailler plus de 50 heures par semaine, près des deux tiers estiment que c'est "notamment grâce au soutien de leur famille que leur entreprise a pu connaître un tel niveau de développement" . La famille constitue aussi "un frein nécessaire pour apporter des pauses salutaires dans un agenda souvent chargé", selon Bpifrance.

Ainsi 42% des dirigeants affirment "essuyer souvent ou tous les jours des reproches de leur famille quant au temps consacré à leur entreprise" et 23% "renoncent fréquemment à des projets stratégiques afin de ne pas nuire à leur vie de famille".

En tout, 79% des sondés se disent satisfaits de la manière dont ils arrivent à concilier vie familiale et professionnelle.

Mais si leurs dirigeants prennent des conseils dans le cercle familial, "contrairement à l'imaginaire collectif, ces entreprises de petite ou de moyenne taille sont gérées de manière complètement indépendante" de la sphère privée , a expliqué à l' AFP Élise Tissier, directrice du Lab de Bpifrance.

Les grand événements familiaux ne remettent ainsi que très peu en question la manière dont est pilotée l'entreprise, avec 86% des répondants qui affirment que leur mariage ou leur engagement dans une relation de longue durée n'influence pas leur gestion, ainsi que 71% qui déclarent qu'il en va de même pour la naissance d'un enfant.

Pourtant, dans quatre PME et ETI sur 10, au moins un membre de la famille est au capital, en plus du chef d'entreprise, et dans une sur quatre, au moins un membre de la famille est salarié de l'entreprise.

La double journée des dirigeantes

Les femmes, qui ne représentent que 13% de l'échantillon, sont toutefois "plus exposées à la porosité entre leur vie professionnelle et privée".

"Les dirigeantes peuvent ainsi avoir une double charge : l'entreprise la journée et la famille avant et après les heures de bureau", selon l'étude.

Enfin, les dirigeantes sollicitent à 70% l'avis de membres de leur famille pour "enrichir" leurs décisions, alors que les dirigeants ne sont que 55% à le faire.