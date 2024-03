information fournie par So Foot • 07/03/2024 à 12:02

Une statue en hommage à Just Fontaine inaugurée à Reims à l’automne 2024

De quoi donner des maux de tête à François Pignon.

Après Raymond Kopa, Just Fontaine aura droit lui aussi à sa statue devant le stade Auguste-Delaune. Selon L’Équipe , elle devrait être inaugurée cet automne. C’est le maire rémois Arnaud Robinet qui a poussé en faveur de son édification : « À la disparition de Raymond Kopa, j’avais eu l’idée d’avoir une esplanade des légendes au pied du stade Auguste-Delaune. Aujourd’hui, il me semble logique d’avoir une statue de Just Fontaine sur le parvis du stade. » …

VD pour SOFOOT.com