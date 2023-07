information fournie par So Foot • 22/07/2023 à 20:15

Une sixième recrue estivale au Milan !

Noah, Okafor de café.

Après Christian Pulisic, Tijjani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero et Marco Sportiello, l’AC Milan a officialisé ce samedi l’arrivée de Noah Okafor. L’attaquant international suisse, qui évoluait depuis trois ans et demi au RB Salzbourg, réalise donc un grand pas en avant en rejoignant le champion d’Italie 2022 contre un chèque de quatorze millions d’euros et un contrat de cinq ans.…

FG pour SOFOOT.com