Une séance de tirs au but complètement folle en Ligue Europa Conférence

Vingt minutes de bonheur en plus.

La Ligue Europa Conférence nous offre toujours son lot de surprises et encore plus lors des tours de qualifications. Ce jeudi, en plus du but contre son camp du gardien de Dudelange, on a eu le droit à une séance de tirs au but de plus de vingt minutes entre Glentoran et le Gzira United. Grâce à une égalisation à la 90 e +13 de Bobby Burns, les Nord-Irlandais ont arraché la prolongation. 1-1 ce jeudi, 2-2 la semaine précédente et une prolongation vierge qui emmène les deux équipes au bout de la nuit.…

EL pour SOFOOT.com