information fournie par So Foot • 18/09/2023 à 22:56

Une réunion tendue entre les supporters marseillais et la direction

C’est pas la joie.

Quelques heures après le triste match nul entre l’Olympique de Marseille et Toulouse dimanche (0-0), à l’issue duquel les joueurs marseillais ont été sifflés et pris à partie par certains ultras, une réunion, prévue de longue date, a eu lieu ce lundi en fin de journée à la Commanderie. Si le contenu exact de celle-ci n’est pas connu, certains leaders de groupes de supporters se seraient montrés particulièrement énervés et auraient même demandé aux dirigeants de « vite démissionner » selon RMC Sport.…

TM pour SOFOOT.com