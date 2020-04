Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une reprise en V de l'économie US improbable sans nouveau plan de soutien Reuters • 27/04/2020 à 20:24









UNE REPRISE EN V DE L'ÉCONOMIE US IMPROBABLE SANS NOUVEAU PLAN DE SOUTIEN WASHINGTON (Reuters) - Il n'y aura pas de "reprise en V" de l'économie américaine sans un plan de soutien supplémentaire, a estimé lundi l'un des principaux conseillers de la Maison blanche travaillant sur les effets économiques de la pandémie de coronavirus. Dans ce schéma, l'activité reprendrait aussi vite ou presque qu'elle ne s'est effondrée sous les coups de la pandémie. "Il nous faudra probablement une nouvelle phase de soutien", a dit Kevin Hassett lors d'une interview accordée à Fox News. "Nous avons bâti un pont menant sur l'autre rive de la crise et il semble que nous nous rapprochons du moment où nous pourrons 'rouvrir' dans de nombreux lieux de notre pays. Dans cet esprit, il nous faut réfléchir à ce qui sera nécessaire pour nous assurer que nous allons de nouveau prospérer", a-t-il poursuivi. "Et je ne pense pas qu'en l'absence d'un nouveau plan de soutien il soit très probable qu'on assiste à une reprise en V", a-t-il ajouté. (Lisa Lambert; version française Henri-Pierre André)

