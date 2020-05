Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une reprise en V aux USA difficile à imaginer, dit Mester (Fed) Reuters • 29/05/2020 à 17:52









UNE REPRISE EN V AUX USA DIFFICILE À IMAGINER, DIT MESTER (FED) NEW YORK (Reuters) - L'activité économique aux Etats-Unis devrait se redresser au troisième trimestre avec la réouverture des entreprises mais ce redémarrage sera sans doute lent en raison des précautions prises pour limiter les infections par le coronavirus, a déclaré vendredi Loretta Mester, la présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland. "La reprise pourrait être lente", a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision Bloomberg TV. "Avec autant de gens sans travail, il est difficile d'imaginer que nous puissions assister à une reprise en V." Il est peu probable que la production et l'emploi retrouvent rapidement leur niveau du début de l'année, a-t-elle ajouté. La Réserve fédérale présentera ses nouvelles prévisions économiques à l'issue de sa prochaine réunion de politique monétaire, le 10 juin. (Jonnelle Marte, version française Marc Angrand)

