information fournie par So Foot • 26/10/2023 à 15:37

Une première depuis 28 ans pour le football anglais

Et joyeux Noël.

C’est une première depuis 1995 et un Leeds United-Manchester United. Habitués au Boxing Day depuis de nombreuses années, le football anglais et la Premier League ont décidé d’innover cette année, au grand dam des joueurs de Chelsea et de Wolverhampton, qui joueront le 24 décembre prochain. Ce match aurait dû avoir lieu le 23, mais suite aux choix de diffuseurs, il aurait bien lieu le jour de Noël, date traditionnellement épargnée depuis désormais 28 ans.…

JF pour SOFOOT.com