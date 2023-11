Une plateforme numérique pour aider les TPE/PME dans leur transition écologique

Les quatre millions de TPE et PME françaises disposent depuis mercredi d'une plateforme numérique pour les aider à s'y retrouver parmi ... 340 dispositifs publics d'aides à la transition écologique, a annoncé le gouvernement.

Olivia Grégoire, la ministre déléguée aux petites et moyennes entreprises, à l'Elysée à Paris le 19 juillet 2023. ( AFP / BERTRAND GUAY )

"340, c’est beaucoup, même si certains sont des déclinaisons locales d’un même dispositif national", a remarqué la ministre déléguée aux PME Olivia Grégoire lors d'une conférence de presse.

"A chaque fois que j'ai invité des patrons à se saisir de ces outils, un même sentiment m'effleurait, la mauvaise impression que nos dispositifs ne sont pas encore à portée de clics pour nos entrepreneurs", a-t-elle poursuivi.

"Je ne sais pas où chercher", "je n'arrive pas à identifier le dispositif qui correspond à ma structure", "je distingue difficilement comment mettre en œuvre" le dispositif sont des plaintes courantes, a recensé Mme Grégoire.

"Il est de notre devoir de faciliter les démarches", a-t-elle affirmé.

L'outil lancé mercredi "mûrira avec le temps", a-t-elle indiqué, "les premiers mois permettant d'emmagasiner de la donnée et de perfectionner le système".

A terme, explique le gouvernement dans un communiqué, la plateforme offrira à l'entreprise "un parcours utilisateur complet, fluide et personnalisé", lui permettant de bénéficier d'un auto-diagnostic, d'être orientée vers les aides et contacts pertinents, et d'être informée des démarches à engager selon les résultats de l'auto-diagnostic.

La version bêta de cet instrument, ouverte mercredi, a été testée auprès d’une trentaine d’entreprises.

A l'adresse https://mission-transition-ecologique.beta.gouv.fr et sous une engageante page d'accueil "Trouvez comment allier écologie avec économies", elle offre une première orientation vers les aides. Elle proposera ensuite des actions personnalisées en fonction du secteur d’activité.

"TPE-PME, saisissez-vous des solutions de décarbonation que nous mettons à votre disposition", a lancé la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher.

Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, a estimé pour sa part que "cette plateforme répond à notre ambition de donner de la puissance à la transition écologique des entreprises (...) afin d’obtenir des résultats rapides en termes d’économies d’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre".