information fournie par So Foot • 26/04/2024 à 12:03

Une pétition pour que Thomas Tuchel reste au Bayern

Pas sûr qu’une pétition suffise quand on voit le pactole que pourrait toucher Tuchel en cas de départ.

L’avenir de Thomas Tuchel semble scellé au Bayern : choisi en fin de saison dernière pour remplacer Julian Nagelsmann, l’Allemand a déjà acté son départ du club bavarois. Différentes options comme Unai Emery ou Ralf Ragnick ont d’ailleurs été envisagées par la direction munichoise. Mais malgré la perte du titre au détriment de Leverkusen, l’ancien du PSG aurait toujours la cote chez les supporters. Si l’on en croit une pétition lancée par un certain « Leon Juppel » (contraction de Tuchel et Jupp Heynckes, ancien coach du Bayern) , ils seraient plus de 11 000 à ne pas vouloir le départ de leur coach.…

VD pour SOFOOT.com