Une pépite du Barça réalise des débuts tonitruants avec le Sénégal

C’est ce qu’on appelle des débuts tonitruants !

Mikayil Faye vient de réussir ses débuts dans le football international. Membre de l’académie du Barça et arrivé en provenance du club croate du NK Kustosija en juillet 2023, le jeune Sénégalais de 19 ans n’a pas encore joué avec l’équipe première cette saison, mais devrait bientôt toquer à la porte de Xavi. Déjà dans le groupe du FCB il y a deux semaines face à Mallorca, il effectuait ce vendredi soir ses débuts en sélection à l’occasion du match amical entre le Sénégal et le Gabon disputé à Amiens. Titulaire, il a activement participé au succès des siens en marquant le deuxième but du match, alors que les Lions de la Téranga se sont imposés tranquillement (3-0), avec des buts d’Appindangoye contre son camp dès la 12 e minute et de Sadio Mané dans le temps additionnel. En face, les coéquipiers de Bruno Ecuele Manga et de Mario Lemina n’ont frappé qu’une fois au but.…

JF pour SOFOOT.com