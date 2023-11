Une pépite de la Juventus met un vent à Luciano Spalletti

Merci, mais non merci.

Matías Soulé réalise un début de saison canon sous le maillot de Frosinone. Auteur de cinq buts en huit matchs de Serie A, le jeune attaquant (20 ans), prêté par la Juventus, a tapé dans l’œil du sélectionneur italien, Luciano Spalletti. Malheureusement pour le boss de la Nazionale , l’intérêt n’est pas réciproque. « J’ai parlé à Spalletti, je lui ai dit la vérité, que je me sentais argentin , a confié l’intéressé, qui a disputé la Coupe du monde des moins de 20 ans avec l’ Albiceleste au printemps, à Sport Mediaset. Je l’ai remercié parce qu’il me voulait. J’ai aussi parlé à Walter Samuel (adjoint de Lionel Scaloni, NDLR), qui m’a dit que j’avais été convoqué provisoirement. J’attends l’Argentine, je ne sais pas si ça viendra maintenant ou plus tard, mais je suis argentin, je suis né là-bas et mon cœur ira toujours vers l’Argentine. » …

QB pour SOFOOT.com