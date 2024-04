information fournie par So Foot • 16/04/2024 à 15:49

Une offre « irrefusable » pour Alexandre Lacazette ?

Le général Lacazette envoyé en mission à l’autre bout du monde ?

Selon les informations de RMC Sport, Alexandre Lacazette susciterait l’intérêt concret de deux clubs en Arabie saoudite. L’Olympique lyonnais aurait officiellement été mis au courant dans les dernières heures, et des discussions seraient en cours entre les conseillers du joueur et les dirigeants de la Saudi Pro League. Son entourage a confié qu’une offre « irrefusable » était sur la table, avec un contrat de deux ans plus une année supplémentaire en option. Le LA Galaxy aurait aussi un œil attentif sur le dossier, des émissaires de MLS ayant déjà supervisé le joueur en première partie de saison.…

