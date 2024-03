information fournie par So Foot • 08/03/2024 à 19:51

Une nuit à l’hôpital et une qualif’ aux tirs au but, la folle journée de Leo Jardim

Bravo papa !

Le 7 mars 2024 restera à jamais gravé dans la tête de Leo Jardim. D’abord parce que l’ancien gardien du LOSC a accueilli son deuxième enfant, après une nuit blanche. Il a quitté ses coéquipiers de Vasco, réunis à la veille d’un match de Coupe du Brésil, vers 1 heure du matin pour rejoindre sa femme à l’hôpital et assister à la naissance de sa fille, qui a pointé le bout de son nez autour de 8h30, comme le rapporte Globo . Et malgré la fatigue, il a joué le soir même, contre Água Santa. « Je n’ai pas dormi de la nuit. Je suis allé à l’hôtel dans l’après-midi, j’ai réussi à me reposer un peu. Mais je voulais être sur le terrain, être là pour aider mes coéquipiers » , a-t-il déclaré.…

