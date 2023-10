Une minute de silence pour les victimes du conflit israélo-palestinien avant France-Pays-Bas

À la suite du message de l’UEFA, autorisant les demandes de minute de silence en hommage aux victimes du conflit entre Palestine et Israël, la fédération néerlandaise a fait savoir à la délégation française qu’une minute de silence sera observée vendredi avant la rencontre entre les Pays-Bas et les Bleus (20h45). Les deux nations devront se mettre d’accord sur la teneur du message diffusé sur les écrans de la Johan Cruijff Arena vendredi, lors du traditionnel briefing d’avant-match.

La fédération anglaise a elle aussi informé qu’elle fera respecter une minute de silence avant son match amical contre l’Australie. Les Three Lions porteront également un brassard noir en hommage aux victimes. Les derniers bilans du conflit font état de plus de 1350 personnes tuées dans la bande de Gaza et plus de 1200 morts côté israélien.…

AEC pour SOFOOT.com