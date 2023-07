Une ministre n’est pas une consultante télé

La nouvelle ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Bérangère Couillard, a inauguré sa prise de fonction par deux grosses bourdes sur Twitter traduisant sa méconnaissance du foot féminin. Pour autant, ce n'est pas sur ce genre de sortie que l'on doit juger un serviteur de l'État.

Parmi les principaux arguments qui avaient été avancés pour remplacer certains membres du gouvernement lors du dernier remaniement figurait en bonne place le manque de notoriété. Un critère jugé rédhibitoire en 2023. La nouvelle ministre déléguée en charge de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Bérangère Couillard, a largement réussi à rattraper son retard, mais de la pire des façons. Alors que les Bleues avaient livré une piètre prestation face à une Jamaïque héroïque (0-0), elle a tenu quand même à les féliciter : « Bravo aux Bleues, qui tiennent tête aux joueuses jamaïquaines ». Au regard de la mission de son administration, un quelconque conseiller a dû l’inciter à s’aventurer en ces terres inconnues pour elle. Bad buzz automatique en retour sur les réseaux sociaux. Un piège qui l’a contraint à effacer immédiatement sa faute de frappe, devant les moqueries et attaques – parfois, nous ne sommes plus à un paradoxe près – empreintes de sexisme.

Les limites de la récupération

Après tout, sa méconnaissance du foot féminin est malheureusement largement partagée. Cela dit, tenter de produire de la com politique avec le ballon rond s’avère toujours un exercice périlleux dans la grande foire démagogique qui règne sur l’ « X » d’Elon Musk. Surtout quand, par précipitation, on enchaîne sur un second message qui fleure bon le carton rouge : « Comme le rappelle Corinne Diacre, il n’y a jamais de groupe facile. Les Bleues méritent tout notre soutien. Face aux Jamaïcaines, il y a eu de nombreuses occasions . » Pour qui a suivi un peu l’actualité, la référence à l’ancienne entraîneure de la sélection nationale, poussée dehors par la fronde de certaines cadres et la chute de Noël Le Graët, constitue une gaffe de débutante. Il y a sûrement un CDD de community management à prendre rapidement……

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com