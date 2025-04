Une "ligne d'urgence" contre le pillage des forêts privées en France

Antoine d'Amécourt, forestier dans la Sarthe et président de Fransylva, qui fédère quelque 70 syndicats départementaux. ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Coupes illégales, escroqueries: Fransylva, la fédération des forestiers privés de France, a lancé mardi une "ligne d'urgence" pour mieux lutter contre les arnaques et vols de bois en forêt, et documenter l'ampleur du phénomène.

Au gouvernement, la fédération demande de créer "une cellule dédiée sur tout le territoire mobilisant le renseignement, les forces de l'ordre et les douanes" pour mieux lutter contre ces pillages, et plaide pour un "alourdissement des sanctions pénales, notamment des amendes".

Car ces vols de bois sur pied sont une "menace sérieuse" pour le renouvellement forestier, pour la biodiversité, pour la capacité de la forêt à stocker du carbone, affirme Antoine d'Amécourt, forestier dans la Sarthe et président de Fransylva, qui fédère quelque 70 syndicats départementaux.

Et c'est "un traumatisme pour les propriétaires", qui se sont vu confier une parcelle depuis des générations, ont souvent "honte de s'être fait avoir" et "n'osent pas porter plainte", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse à Paris.

Antoine d'Amécourt, forestier et président de Fransylva, le 4 février 2022 à Avoise, dans la Sarthe. ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Didier Daclin, président de Fransylva en Moselle, est venu expliquer la complexité de son combat.

Depuis des années, il constate, enquête, assiste des propriétaires démunis. Sur un écran géant défilent des images d'un "massacre": des chênes de plus de 100 ans tronçonnés n'importe comment, quels que soient leur diamètre, un sol piétiné, un enchevêtrement de broussailles et de plaies infligées aux arbres survivants...

Cette coupe sauvage compromet aussi le renouvellement naturel de la forêt, les arbres ayant été abattus avant qu'ils n'aient été stimulés pour fructifier et assurer un nombre suffisant de repousses.

- "Cellule dédiée" -

"J'ai pris ces images à Charly-Oradour (au nord-est de Metz) en 2018. Quinze hectares de petites parcelles de forêt saccagés. Les chênes ont été mis sur des camions, envoyés sur le port d'Anvers en Belgique puis expédiés en Chine", raconte-t-il. Il a retrouvé la trace du "pilleur", qui viendrait "d'Europe de l'Est". Une enquête est toujours en cours.

Dans un autre dossier, détaille-t-il, le préjudice subi pour le pillage d'une quinzaine d'hectares de chêne près de Thionville a été évalué par la justice à plus de 500.000 euros. L'ex-forestier accusé d'avoir coupé et vendu le bois a été condamné à deux ans de prison en première instance et le procès en appel est prévu en juin.

Didier Daclin distingue "trois types de vols": "le vol par escroquerie", où un acheteur va trouver des propriétaires fragiles, âgés, les harcèle pour qu'ils vendent à un prix dérisoire; "le vol par dépassement de limites", où un escroc achète une petite parcelle mais pille celles alentours; et le vol "en bande organisée", avec un repérage minutieux des parcelles cadastrales, privilégiant celles dont les propriétaires sont absents.

Fransylva accompagne les propriétaires lésés dans leurs démarches, mais nombre d'entre eux sont "découragés par l'absence de réponse pénale adaptée", les plaintes donnant très rarement lieu à une réparation pour les propriétaires floués, relève Antoine d'Amécourt.

C'est pour aider ces propriétaires à signaler vols et escroqueries que Fransylva lance une "ligne d'urgence", avec un numéro (le 01.47.20.90.58) et un courriel de signalement à remplir sur le site de la fédération.

Cela permettra aussi d'évaluer l'ampleur des préjudices et de voir si les vols sont en hausse ou pas, alors que le prix du chêne, principal arbre pillé, a beaucoup augmenté ces dernières années, passant en moyenne de 64 euros le m3 en 2020 à 94 euros en 2022, avant de redescendre autour de 84 euros en 2023.

En France, 75% des 17 millions d'hectares de la forêt française métropolitaine sont détenus par quelque 3,5 millions de propriétaires privés.

Plus de deux millions de propriétaires possèdent moins d'un hectare: cette dispersion "est une des vulnérabilités de la forêt", explique Anne Dunoyer, vice-présidente de Fransylva, qui plaide pour un "regroupement" de petits propriétaires permettant d'adopter un plan de gestion simple pour mieux valoriser et surveiller les bois.

La France, parmi les Etats européens les plus boisés, compte le 3e stock de bois européen derrière l'Allemagne et la Suède, avec un volume de bois sur pied d'environ 2,8 milliards de m3, selon l'Office national des forêts.