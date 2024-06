Une légende quitte le Real Madrid

La fin d’un cycle.

Le Real Madrid a officialisé ce mardi le départ de son capitaine Nacho Fernández, « une des grandes légendes du club » , comme décrit le communiqué du club merengue . Le défenseur central de 34 ans, qui arrivait en fin de contrat le 30 juin 2024, s’en va après 23 ans au club et 364 matchs en professionnel. Le natif de Madrid avait rejoint le club en 2001, à l’âge de dix ans. Il avait fait ses premiers pas avec l’équipe A une décennie plus tard. Avec le club madrilène, il aura remporté 29 titres, parmi lesquels cinq championnats d’Espagne et six Ligues des champions. Comme Toni Kroos, son histoire merengue s’est parachevée avec la 15 e C1 du club à Wembley en juin. Un palmarès à en faire pâlir certains.…

LL pour SOFOOT.com