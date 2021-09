Une jeune britannique déchue de sa nationalité pour avoir rejoint l'EI supplie Londres de la laisser rentrer

La Cour suprême britannique avait déjà refusé en février 2021 son retour au Royaume-Uni.

Une photo de Shamima Begum à Londres, au Royaume-Uni, le 22 février 2015. ( POOL / LAURA LEAN )

Shamima Begum, une jeune britannique qui avait rejoint le groupe jihadiste État islamique en Syrie a supplié, mercredi 15 septembre dans une interview, le Royaume-Uni de la laisser rentrer pour contester la déchéance de nationalité qui avait été prononcée contre elle. Elle assure n'avoir commis aucun crime sauf celui de s'être montrée "stupide".

En 2015, la jeune fille, alors âgée de 15 ans, avait quitté avec deux amies le Royaume-Uni, où elle est née et a grandi, pour se rendre Syrie. Sur place, elle avait épousé un jihadiste de l'EI d'origine néerlandaise, de huit ans son aîné.

Aujourd'hui, elle demande a revenir au Royaume-Uni pour contester la déchéance de nationalité prononcée contre elle en 2019 pour des raisons de sécurité nationale.

"Je suis prête à aller devant la justice, à me confronter aux personnes qui ont fait ces allégations et à les réfuter, car je sais que je n'ai rien fait dans l'État islamique à part être une mère et une épouse", a déclaré la jeune femme aujourd'hui âgée de 22 ans sur la chaîne ITV .

Aucun regret en février 2019

Shamima Begum, qui avait déjà perdu ses deux premiers enfants en Syrie, s'était retrouvée en février 2019 dans un camp de réfugiés syriens où elle a accouché d'un bébé, décédé quelques semaines après sa naissance.

"Le seul crime que j'ai commis était d'avoir été assez stupide pour rejoindre l'EI", a déclaré la jeune femme, qui portait à l'occasion un débardeur et pas de voile sur la tête. Elle a également déclaré qu'elle "préférait mourir que de retourner à l'EI". S'adressant directement au Premier ministre Boris Johnson, elle lui a déclaré: "Je pense que je pourrais beaucoup vous aider dans votre lutte contre le terrorisme parce que vous ne savez clairement pas ce que vous faites. "

En février 2019, elle s'était déjà exprimée auprès de médias britanniques vêtue, cette fois-là d'un voile noir tombant jusqu'aux pieds. Ses propos avaient choqué l'opinion britannique. Elle avait notamment qualifié l'attentat de Manchester, qui avait fait 22 morts en mai 2017, de "représailles" aux frappes de la coalition occidentale contre l'EI. Elle n'avait affiché aucun regrets. Mercredi, elle a déclaré qu'elle n'était "pas au courant de l'attaque de Manchester quand on lui a posé la question".

La Cour suprême britannique avait refusé en février 2021 son retour au Royaume-Uni, estimant que tant que Shamima Begum serait considérée comme représentant un danger, elle ne pourrait pas rentrer au Royaume-Uni contester la déchéance de nationalité. Londres avait invoqué la possibilité pour la jeune femme de demander la nationalité du pays d'origine de ses parents, le Bangladesh. Mais Dacca avait rétorqué qu'elle n'avait jamais demandé la nationalité et a refusé de l'accueillir.