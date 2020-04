Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une étude de l'Inserm met en garde contre une levée du confinement sans stratégie Reuters • 13/04/2020 à 12:59









UNE ÉTUDE DE L'INSERM MET EN GARDE CONTRE UNE LEVÉE DU CONFINEMENT SANS STRATÉGIE PARIS (Reuters) - Lever le confinement sans avoir mis au point une stratégie de sortie entraînerait une deuxième vague d'épidémie de coronavirus qui submergerait le système de santé, selon une étude de l'Inserm publiée dimanche et portant sur la région Ile-de-France. Selon les chercheurs, qui ont modélisé l'impact du confinement dans la région, seules une recherche intensive des porteurs du virus, la mise en place de tests et le placement en isolement des personnes contaminées permettront de relâcher un peu les mesures de confinement et de "distanciation sociale" en vigueur depuis le 17 mars. Ils citent parmi les premiers assouplissements possibles un retour au travail d'un plus grand nombre de salariés et un redémarrage progressif de certaines activités tout en maintenant dans ce premier temps les écoles fermées et les personnes âgées confinées. Dans leur étude, révélée par Le Monde, les chercheurs de l'Inserm, de l'Institut Pierre Louis d'épidémiologie et de santé publique et de Sorbonne Université estiment par ailleurs à "entre 1 et 6%" la proportion de population dans la région contaminée au 5 avril. Le confinement obligatoire a été instauré le 17 mars dernier en France pour tenter de contenir la progression de l'épidémie qui a fait selon le dernier bilan officiel plus de 14.000 morts. Ce dispositif, qui limite drastiquement les déplacements, a été prolongé une première fois jusqu'au 15 avril et le sera de nouveau pour une durée qui pourrait être précisée lundi soir par Emmanuel Macron lors de son allocution. (Marine Pennetier)

