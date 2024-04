information fournie par So Foot • 02/04/2024 à 17:30

Une étrange pelouse lors d’un match au Pérou

Même au Vrai Foot Day , on a jamais vu ça.

Des arbustes et des trous : voilà ce contre quoi ont dû se battre les joueurs du FC Cebollitas et de la Empresa Comunal de Macari pour faire progresser le ballon. Au stade de Sicuani, dans la région de Cusco au Pérou, les conditions de jeu étaient pour le moins inhabituelles. Dans une vidéo postée sur Twitter/X, on voit les 22 acteurs se disputer le ballon tombé au fond des trous formés par le gazon.…

VD pour SOFOOT.com