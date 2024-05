information fournie par So Foot • 14/05/2024 à 21:35

« Une étoile rouge ne meurt jamais » : le Red Star raconté en un podcast

Le Red Star, c’est à Bauer, mais aussi dans les écouteurs.

Alors que Saint-Ouen jubile encore de retrouver la Ligue 2, une série documentaire se donne la mission de proposer une lecture de l’histoire du deuxième plus vieux club de football de France, le Red Star. Ce podcast réalisé par Nicolas Bigards, Niki Demiller et Christophe Payet, avec le studio Sonique, explore et interroge la place du club populaire du 93 racheté par le fonds d’investissement américain 777 Partners, avec une question centrale : « comment viser le sommet en préservant l’identité populaire du club ? » Le tout avec la voix du rappeur audonien Tuco Gadamn, aka Natty Boss.…

SF pour SOFOOT.com