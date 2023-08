information fournie par So Foot • 21/08/2023 à 14:47

Une équipe composée de personnes sourdes frôle l’exploit en Coupe de France

La magie de la coupe, c’est aussi ça.

L’ASSS Caen (Amicale des sourds section sportive de Caen) est passée tout proche de sortir Fontenay-le-Pesnel (D2 dans le Calvados), malgré le handicap de la totalité de ses joueurs. Rapidement menés au score (0-2, 18 e ), les Caennais n’ont rien lâché et sont brillamment revenus. Après un premier but en première période, les joueurs d’Éric Jean, également sourd de naissance, sont passés devant au tableau d’affichage autour de l’heure de jeu (3-2, 62 e ). Sous la chaleur estivale, Fontenay-le-Pesnel a égalisé avant de s’imposer aux tirs au but (3-3, 3-5 T.A.B.).…

EL pour SOFOOT.com