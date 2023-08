Une enquête ouverte après les incidents lors d'Ajaccio-Bordeaux

Un nouveau malheureux évènement à François-Coty.

Après les incidents entre supporters de l’AC Ajaccio et des Girondins de Bordeaux qui ont provoqué l’interruption du match entre les deux équipes pendant plus d’une heure ce lundi, le parquet d’Ajaccio a annoncé l’ouverture d’une enquête pour « violences aggravées au sein d’une enceinte sportive ». La sûreté départementale d’Ajaccio prendra en main cette affaire, et les images de vidéosurveillance seront utilisées pour identifier les principaux concernés. À peine dix minutes après le coup d’envoi de la rencontre, 64 Ultramarines – pourtant interdits de déplacement mais entrés en douce – se sont manifestés, ce qui a provoqué une très violente bagarre entre supporters ; une échelle, une chaise et un banc ont notamment volé vers les visiteurs.…

JB pour SOFOOT.com